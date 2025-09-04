Суд взыскал с автопарка 400 тысяч рублей из-за обрушения остановки на женщину

Красногвардейский районный суд Петербурга взыскал с АО "Автопарк № 7 Спецтранс" 400 тысяч рублей компенсации морального вреда из-за падения стекла на остановке, сообщила объединенная пресс-служба судов города 4 сентября. В результате обрушения конструкции пострадала женщина.

Как говорится в публикации, 19 января 2023 года Галина Смирнова стояла на автобусной остановке у дома 14 по Большеохтинскому проспекту. Тогда стеклянная стена павильона частично обрушилась, из-за чего женщину пришлось госпитализировать с телесными повреждениями. По заключению эксперта, Смирновой был причинен вред здоровью средней тяжести.

В связи с этим петербурженка обратилась в суд с требованием взыскать расходы на лечение в размере порядка 40 тысяч рублей и 500 тысяч рублей компенсации морального вреда. В свою очередь, Автопарк № 7 возражал против удовлетворения этих требований.

Однако суд пришел к выводу, что именно компания виновата в падении стекла, так как не осуществила надлежащее содержание и эксплуатацию остановки. Согласно заключенному с комитетом по транспорту контракту, АО "Автопарк № 7 Спецтранс" несло ответственность за приведение павильона в порядок после ДТП, а также за обеспечение своевременной уборки снега.

В связи с этим суд решил взыскать с компании в пользу Смирновой 400 тысяч рублей компенсации морального вреда, а также 5 тысяч рублей расходов по оплате лечения. Кроме того, с Автопарка № 7 была взыскана госпошлина в размере 8 тысяч рублей.

Напомним, ранее суд взыскал порядка 800 тысяч рублей с ЖКС № 2 Центрального района из-за падения куска фасада на припаркованную машину.

Анастасия Луценко / Фото: ЗАКС.Ру