Костров требует от МВД еще 500 тысяч рублей за отбытые сутки в спецприемнике

Руководитель движения "Центральный район за комфортную среду обитания" Ярослав Костров потребовал у суда взыскать с МВД еще 500 тысяч рублей компенсации морального вреда за восемь суток, которые он провел в спецприемнике, сообщил сам активист в своем telegram-канале. В начале июня суд арестовал Кострова на 10 суток по статье о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП), но позднее Горсуд отменил это решение.

Новые требования активист выдвинул в ходе предварительного заседания суда по предыдущему иску к полиции 3 сентября. В качестве обоснования Костров приводит решение Горсуда об отмене постановления о его аресте.

Ранее активист уже подал иск к МВД с требованием взыскать 200 тысяч рублей компенсации морального вреда за двое суток ареста, проведенные в отделе полиции. По словам Кострова, там ему якобы не предоставили горячее питание и спальное место.

Так, общая сумма исковых требований составила 700 тысяч рублей. Основное заседание по рассмотрению иска Кострова состоится 8 декабря. Интересы активиста представляет адвокат Ирина Баханович.

Напомним, причиной ареста стал конфликт на теннисном корте в Овсянниковском саду с участием Кострова. В протоколе говорилось, что активист "вел себя неадекватно, кричал, выражался грубой, нецензурной бранью и размахивал руками".

Помимо руководства движением "Центральный район за комфортную среду обитания", Костров также неоднократно принимал участие в выборах разного уровня. Так, в сентябре 2024 года он пытался избраться в несколько муниципальных образований Центрального района, однако был снят с выборов.

Анастасия Луценко / Фото: ЗАКС.Ру