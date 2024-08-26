Костров обратится в ВС из-за снятия с выборов в МО "Владимирский округ"

Третий кассационный суд отказал в удовлетворении жалобы лидера "Центрального района за комфортную среду обитания" Ярослава Кострова на отмену регистрации кандидатом в МО "Владимирский округ", рассказал активист 26 августа в своем Telegram-канале. Теперь он намерен обратиться в Верховный суд с целью опротестовать решение.

Костров баллотировался в муниципальный совет от "Справедливой России — За правду". В конце июля Смольнинский районный суд отменил решение ТИК № 64 о его регистрации кандидатом по иску выдвинутого "Единой Россией" в тот же муниципалитет Дениса Аржанникова. Претензии последнего касались сведений о месте работы Кострова, которые тот предоставил в комиссию. Общественник попытался оспорить решение сперва в Городском суде, а затем в кассационной инстанции, но безуспешно.

В своем посте Костров заявил о намерении обратиться в Верховный суд. Также он сообщил о том, что обжаловал вынесенное 22 августа решение Смольнинского суда касательно снятия с выборов в МО "Литейный округ". Там он тоже выдвигался от СРЗП.

Всего Костров баллотировался в советы трех муниципалитетов. В МО "Смольнинское" он шел в качестве самовыдвиженца. Суд отменил регистрацию активиста в один день с аналогичным решением по его снятию с выборов во "Владимирском округе".

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру