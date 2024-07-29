Суд снял Ярослава Кострова с выборов в МО "Владимирский округ"

Смольнинский районный суд Петербурга 29 июля отменил решение ТИК о регистрации общественника Ярослава Кострова на выборах в МО "Владимирский округ", сообщил ЗАКС.Ру представитель активиста. Костров баллотировался в этом муниципалитете от партии "Справедливая Россия - За правду". Он намерен оспаривать решение суда. Всего он выдвигается в трех муниципальных образованиях Центрального района.

Регистрацию в МО "Владимирский округ" отменили по иску кандидата-единоросса Дениса Аржанникова, который посчитал, что Костров не должен был получить статус зарегистрированного, поскольку не указал при подаче документов информацию о всех своих местах работы. В частности, Костров сообщил в ТИК, что является директором АНО "Центральный район за комфортную среду обитания". По данным Аржанникова, его конкурент также работал в этой организации на позиции бухгалтера.

Это не единственный иск к Кострову. Его также пытаются снять с выборов в МО "Смольнинское", куда он заявился в качестве самовыдвиженца. Поводом для иска также стало место работы Кострова. Он якобы собирал подписи в поддержку своего выдвижения, будучи директором АНО, что, по мнению истца, нарушает законодательство в сфере выборов.

Сам Костров также прибег к практике попытки снятия конкурентов с выборов через суд. Он пытается оспорить регистрацию главы МО "Литейный округ" Павла Дайняка.

Напомним, муниципальные выборы пройдут в Петербурге с 6 по 8 сентября. В городе планируется избрать более полутора тысяч депутатов. Всего в рамках муниципальной кампании статус зарегистрированных кандидатов получили 3,5 тысячи человек.

Обновление: Суд также отменил регистрацию Кострова на выборах в МО "Смольнинское". На данный момент он остается зарегистрированным кандидатом в МО "Литейный округ". По информации ЗАКС.Ру, оспаривать участие Кострова в выборах в этом муниципалитете еще никто не попытался.

Константин Леньков / Фото Telegram-канал Ярослава Кострова