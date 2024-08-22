Суд снял активиста Ярослава Кострова с муниципальных выборов

Смольнинский районный суд Петербурга отменил решение о регистрации активиста Ярослава Кострова в качестве кандидата на муниципальных выборах в МО "Литейный округ", об этом 22 августа он написал на своей странице "ВКонтакте".

Иск против Кострова подал самовыдвиженец Дмитрий Казарин из-за поста в группе "Центральный район за комфортную среду обитания". В нем Казарин увидел агитацию, а сам пост сопровождался картинкой проекта ВСМ, опубликованной с нарушением авторского права.

В качестве доказательства истец приложил ответ из "Первого проектного института", где руководитель подтвердил, что картинка проекта будущего терминала принадлежит им.

В суде Костров настаивал, что в тексте поста нет ни слова про выборы, его писал не он, и администратором в группе он также не является. Несмотря на это, суд отменил регистрацию Кострова. Он собирается подавать апелляцию.

Ранее с муниципальных выборов в МО "Литейный округ" сняли лидера городского отделения движения "Общество.Будущее" Савву Федосеева. Поводом для иска стала публикация портрета конкурента Федосеева на выборах Равшанбека Курбанова в Telegram-канале.

Фото: ЗАКС.Ру