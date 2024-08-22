Савву Федосеева окончательно сняли с муниципальных выборов

Смольнинский районный суд Петербурга 22 августа отменил решение о регистрации лидера городского отделения движения "Общество.Будущее" Саввы Федосеева в качестве кандидата на муниципальных выборах в МО "Литейный округ". Этого добивался его конкурент, представитель "Единой России" Равшанбек Курбанов. О решении суда сообщил Telegram-канал "Ротонда".

Поводом для иска стала публикация портрета Курбанова в Telegram-канале Федосеева. В частности, 11 августа Федосеев опубликовал фотографию Курбанова, полагая, что человек с похожей внешностью срывал агитационные плакаты Федосеева. Истец расценил публикацию как несогласованную с ним агитацию. Связь Telegram-канала с агитационной площадкой представители Курбанова объяснили тем, что на визитках Федосеева есть ссылка на интернет-ресурс.

В суде представитель Федосеева, адвокат Алексей Калугин пояснил, что не считает подобный пост агитацией, поскольку в тексте нет призывов голосовать за или против Курбанова. Представитель ТИК № 16, которая отвечает за проведение голосования в МО "Литейный округ", поддержала иск Курбанова. Представитель прокуратуры тоже.

Отметим, Курбанов — сотрудник местной администрации МО "Литейный округ". Несколько созывов он являлся депутатом совета депутатов, избрался от "Единой России". Набрать нужного числа голосов на выборах в 2019 году ему не удалось. Курбанов также возглавляет узбекскую диаспору в Ленинградской области. Входит во всевозможные профильные организации и комиссии.

МО "Литейный округ" стал единственным муниципалитетом, в котором Федосеев смог получить статус зарегистрированного кандидата. Он также баллотировался в МО "Дачное" и МО "Княжево", однако в подписях в поддержку его выдвижения обнаружили недопустимое число недостоверных автографов.

Федосеев пытается принять участие в петербургских выборах с 2021 года. Кроме муниципальных выборов, он баллотировался в Законодательное собрание. Фамилия Федосеева еще ни разу не попадала в избирательный бюллетень. Отметим, на этих выборах смогли стать зарегистрированными кандидатами 16 человек, сотрудничающих с "Общество.Будущее". В основном они баллотируются от партии "Новые люди", которым на этой кампании помогает один из основателей движения Данил Махницкий.

Константин Леньков / Фото Иван Пантилеев