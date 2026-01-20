Суд отменил постановление по делу Саввы Федосеева за пост с Навальным*

Третий кассационный суд общей юрисдикции отменил постановление об аресте петербургского политика, члена движения "Общество.Будущее" Саввы Федосеева за демонстрацию экстремистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП), а именно за публикацию портрета оппозиционера Алексея Навального*. Соответствующая отметка появилась на сайте суда, сообщил ЗАКС.Ру адвокат Алексей Калугин, который представлял интересы политика в судах. На заседании суда никто из участников процесса не присутствовал - на этой стадии жалобу рассматривают без вызова сторон. Калугин отметил, что на его памяти это первое подобное решение суда по делам, связанным с фотографиями Навального*.

В середине сентября 2025 года Кировский районный суд арестовал Федосеева на 15 суток за пост в соцсетях с фотографией оппозиционера Алексея Навального*. Позже Горсуд сократил срок содержания под арестом до 13 суток. В связи с привлечением к ответственности по статье о демонстрации запрещенной символики Федосеев не смог бы баллотироваться на выборах любого уровня в течение года, и в том числе на сентябрьских выборах 2026 года. Согласно отметке на сайте суда, теперь у Федосеева таких ограничений нет.

Сам Федосеев в беседе с ЗАКС.Ру вновь заявил, что не намерен участвовать в каких-либо выборах, а обжаловать постановление об аресте он решил из-за желания доказать свою невиновность. Он напомнил, что никогда не симпатизировал Навальному*, а сам поддерживает Россию и Вооруженные силы (с начала СВО Федосеев вместе с соратниками занимается сбором гуманитарной помощи для военнослужащих).

– Повторю и сегодня, что в выборах принимать участия не буду. Насколько знаю, никто из членов "Общества.Будущее" тоже не планирует участвовать. Я благодарен Третьему кассационному суду за такое справедливое решение. Само собой, поздравляю Алексея Калугина с победой. Спасибо большое всем, кто пожертвовал средства на мою правозащиту, – сказал Федосеев.

Федосеев неоднократно принимал участие в петербургских выборах. В 2021 году он баллотировался в Законодательное собрание. В другие годы - в муниципальные советы. В последний раз он выдвигался на местных выборах в сентябре 2024 года. За все разы ему ни разу не удалось попасть в бюллетень. Избирательные комиссии отказывали ему в регистрации по разным причинам.

В Петербурге практика правоохранительных органов по составлению административных протоколов за публикацию фотографий Навального* относительно новая. Регулярно такие дела возбуждают в отношении политиков, которые собираются участвовать в выборах. Так, в ноябре прошлого года по этой статье оштрафовали депутата Заксобрания от партии "Яблоко" Ольгу Штанникову. В декабре по похожему протоколу оштрафовали председателя партии "Яблоко" Николая Рыбакова. Оба на данный момент лишены возможности баллотироваться в сентябре. Также к ответственности за демонстрацию запрещенной символики привлекли депутата городского парламента Михаила Амосова, однако ко дню голосования он сможет снова выдвинуться на новый срок.

*Росфинмониторинг внес Алексея Навального в реестр экстремистов и террористов

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру