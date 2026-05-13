Горсуд подтвердил изъятие имущества экс-замглавы Росавтодора

Санкт-Петербургский городской суд 13 мая оставил в силе решение Выборгского суда об изъятии в пользу государства имущества экс-замглавы Федерального дорожного агентства Андрея Самарьянова и его родственников, сообщила Объединенная пресс-служба судов. Ранее у них изъяли пять квартир в Петербурге, одну квартиру в Москве, а также четыре автомобиля: Audi A6, BMW X4, BMW X7 и Mercedes‑Benz GLE 400. Кроме того, в перечень вошел земельный участок площадью 2,2 тысячи квадратных метров с расположенным на нем частным домом площадью 179 квадратных метров в Выборгском районе Ленобласти. Общая сумма изъятого имущества составила 220 млн рублей, заявляли в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Экс-замруководителя Росавтодора, а также его жена Наталья Самарьянова, мать Тамара Самарьянова, сестра Ольга Самарьянова и ее супруг Юрий Aндреев подали апелляционные жалобы с просьбой отменить решение первой инстанции, утверждая, что суд не учел официальные доходы ответчиков, а превышение расходов над доходами было зафиксировано лишь в 2024 году. Они также настаивали на отсутствии прямых доказательств коррупционных нарушений, ссылались на несоответствие решения нормам международного права и нарушение прав несовершеннолетних детей ответчика на пользование единственным жилым помещением, обращенным в доход государства. Кроме того, Самарьяновы указывали, что по одному из объектов недвижимости не установили рыночную стоимость, поскольку экспертиза не проводилась. Суд оставил апелляционные жалобы без удовлетворения.

В конце января 2026 года имущество экс-замруководителя Росавтодора и его родственников обратили в доход государства. Суд установил, что Самарьянов, занимавший публично значимые должности с 2006 года, а также его близкие, приобрели движимое и недвижимое имущество на сумму, существенно превышающую их законные доходы. Совокупные доходы ответчиков за период с 2009 по 2023 год составили 60 млн рублей, тогда как стоимость приобретенного имущества превысила 250 млн рублей, а его рыночная стоимость достигла 430 млн рублей.

Самарьянова назначили на должность замруководителя Росавтодора 2 августа 2021 года. В октябре 2025 года премьер-министр Михаил Мишустин освободил его от должности. До этого в 2006–2020 годах Самарьянов находился на руководящих постах в петербургской организации "Дирекция транспортного строительства" В период с 2020 по 2021 год находился на посту советника гендиректора "Росморпорт".

Екатерина Гусева / Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга