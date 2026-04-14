Муниципалы и общественники просят Беликова выдвинуться по округу Раховой

Руководство петербургского отделения "Единой России" попросит депутата Заксобрания Всеволода Беликова выдвинуться на праймериз по 7-му одномандатному округу, который сейчас в парламенте представляет Елена Рахова. Беликов возражать не станет.

Электоральной видеозарисовкой поделились в пресс-службе "Единой России" 14 апреля. В партийном офисе состоялась встреча руководителя исполкома реготделения Александра Серавина с представителями муниципального сообщества и общественности. За столом собрались глава МО "Полюстрово" Андрей Жабрев, глава МО "Большая Охта" Дмитрий Кислов, а также руководители ветеранских организаций. Они пришли к Серавину с одной целью – просить партийное руководство выдвинуть председателя Совета муниципальных образований Всеволода Беликова на выборы от 7-го избирательного округа.

– Редкий случай, но вот мы собрались для себя, мы хотели бы видеть кандидатом именно такого представителя, зная, что его на территории поддерживают, ценят, уважают, знают. Хотели обратиться, чтобы вы выдвинули от нашей партии по седьмому округу Всеволода Федоровича Беликова, – сказал Жабрев.

Серавин, выслушав всех, поблагодарил собравшихся за разговор. Он отметил, что Беликов – один из самых опытных партийцев. Серавин пообещал порекомендовать Беликову баллотироваться по 7-му округу.

– Надеюсь, вы его поддержите, не только словами, но и действиями. А он, уверен, никогда не был против, когда партия ему поручает, пускай и непростые, задания, – ответил Серавин.

Формально 7-й округ в Заксобрании представляет депутат Елена Рахова, у которой сейчас продолжается судебное разбирательство по делу о "мертвых душах". Ее округ – среди немногих, на котором заметно сказалась перенарезка округов. Если раньше в его границы входил преимущественно Калининский район, то теперь округ включает юг Калининского района, а также часть Центрального района. В частности, МО "Смольнинское". Отметим, глава муниципалитета Людмила Смирнова на встрече с Серавиным не присутствовала, хотя из всех собравшихся ей ближе всего добираться – партийный офис тоже находится в Смольнинском.

Полковник Беликов согласен

Корреспондент ЗАКС.Ру позвонил депутату Беликову. Парламентарий заявил, что готов выполнить задание исполкома партии. Документы на праймериз он подаст в четверг, 16 апреля.

– Это хорошо, это моя земля. Смольнинское меня не смущает. С благодарностью приму предложение родной партии, – сказал Беликов корреспонденту ЗАКС.Ру.

Беликов впервые избрался в Заксобрание в 2021 году по партийным спискам. До этого он более 20 лет возглавлял МО "Финляндский округ". В городе он также занимается вопросами муниципального сообщества. Совет муниципальных образований города он возглавляет с 2005 года. Это совещательный орган, которые объединяет все 111 муниципальных образований.

Константин Леньков / Фото: "Единая Россия"