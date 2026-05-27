Бельского спросили, зачем он подал документы для выдвижения от "Единой России"

Ведущий телеканала "Санкт-Петербург" Юрий Зинчук в эфире программы "Среда Бельского" 27 мая спросил у председателя городского парламента Александра Бельского, зачем он подал документы для выдвижения в парламент на новый срок. Спикер ЗакСа пояснил, что с соратниками решил продолжать реализовывать задуманные инициативы. Он собирается реализовывать программу губернатора Александра Беглова.

– Сделано достаточно много. В целом те задачи, которые стояли перед "Единой Россией" и перед депутатами, мы в общем-то их выполнили. Но у нас определенные задачи на будущее, не менее сложные, поэтому мы с коллегам обсуждали и принято решение все-таки довести до конца те решения, которые приняты. В том числе в рамках стратегии десяти приоритетов, с которыми шел губернатор, когда его выдвигала "Единая Россия" два года назад. Мы решение такое приняли, я надеюсь коллеги меня поддержат, – рассказал Бельский.

На уточняющий вопрос телеведущего, готовы ли единороссы "биться" за места в парламенте, Бельский ответил уклончиво. По его мнению, петербуржцы с работой партии знакомы и доверяют ей.

– По поводу битвы не знаю, но то, что пойдем – точно. Знаете, нам, наверное, биться не надо, потому что когда мы касаемся "Единой России" – это все-таки партия дела. Мы конкретными делами доказываем, что мы делаем. Вот это важно. Жители видят, они нам доверяют, – добавил Бельский.

Бельский стал первым единороссом, который заявил о выдвижении на выборах Заксобрания по общегородскому списку "Единой России". Отметим, у лидеров общегородского списка наибольшие шансы на победу на выборах. Также в пятерке кандидатов намерены оказаться лидер фракции ЕР в ЗакСе Павел Крупник и сенатор Андрей Кутепов.

