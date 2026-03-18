Бельский: Итоги праймериз "Единой России" в Петербурге определят выборщики

Глава петербургского отделения "Единой России" Александр Бельский 18 марта заявил, что общегородской список кандидатов на выборах депутатов Законодательного собрания партия формирует без проведения праймериз, а определять победителей внутрипартийного голосования по округам будут "выборщики". Такое заявление Бельский сделал в рамках программы "Среда Бельского" на телеканале "Санкт-Петербург".

– На сегодняшний момент объявлена по 25 округам Законодательного собрания работа по праймериз и выдвижению партией "Единая Россия" кандидатов, которые сначала поборются между собой за то, чтобы потом выдвигаться от "Единой России" в Законодательное собрание Санкт-Петербурга. И то же самое по восьми округам Государственной думы. То, что касается списочной части Законодательного собрания — оргкомитет будет выдвигать ее без праймериз, – пояснил Бельский.

Кроме того, по словам Бельского, принять участие в предварительном голосовании смогут только определенные "выборщики", а не все избиратели, зарегистрированные на территории города.

– Будут выборщики, которые будут выбирать. А так может любой человек может подать [заявку на выдвижение в качестве кандидата], даже не член партии, – добавил Бельский.

В конце февраля замглавы исполкома регионального отделения партии Сергей Григорьев в ответ на вопрос ЗАКС.Ру рассказывал, что проголосовать на праймериз сможет каждый житель города с учетом его регистрации.

