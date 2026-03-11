Билборды с Бельским появились на улицах Петербурга

На улицах Петербурга появились билборды с портретом председателя Законодательного собрания Александра Бельского, обратил внимание корреспондент ЗАКС.Ру 11 марта. Это реклама некоего эфира на телеканале "Санкт-Петербург".

Предположительно, программа будет выходить по средам, в дни пленарных заседаний городского парламента, в 19:00.

Кроме билбордов, реклама с Бельским транслируется и с мультимедийных экранов в самом центре Петербурга — на площади Восстания.

Как рассказала ЗАКС.Ру начальник пресс-службы Заксобрания Наталья Жохова, программа будет выходить на городском телеканале дважды в месяц. Она будет называться "Среда Бельского". Первый эфир запланирован на середину марта. Председатель будет рассказывать о работе парламента и обсуждать резонансные события в Петербурге, России и в мире. В кадре он будет не один — ведущим программы станет Юрий Зинчук, который периодически ведет трансляции с членами правительства и, в частности, с губернатором Александром Бегловым.

За полгода до выборов Бельский усиливает свое присутствие в медиаполе. Спикер — регулярный гость в студиях петербургских редакций. Особенно часто он появляется в студии радиостанции "Комсомольская правда".

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру