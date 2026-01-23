Бельский намерен настаивать на платном въезде в центр Петербурга

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский в очередной раз высказался о перспективах организации платного въезда в центральные районы Петербурга. В интервью ТАСС он заявил, что решение пока не принято на федеральном уровне, однако после введения такой возможности для регионов он намерен настаивать на том, чтобы Северная столица приняла участие в эксперименте.

"Если будет проводиться эксперимент, я бы настаивал на том, чтобы Петербург был в него включен. Потому что есть мировой опыт, который показывает, что ситуация может очень серьезно измениться в связи с платным въездом в центр города. <...> Петербург — город-памятник, и это нагрузка на наши здания. Их ремонт, если мы говорим о памятниках архитектуры, а это почти каждая улица и каждый дом в центре, — это уже не просто ремонт, а реставрация. Это огромная нагрузка на бюджет. И конечно, для нас важно эту нагрузку снизить", – заявил спикер Заксобрания.

Он добавил, что подобная практика "неизбежна" для крупных мегаполисов по всему миру. Кроме того, подобный шаг может положительно сказаться на экологии, уверен парламентарий.

Спикер Петербургского парламента продвигает идею о платном въезде в город минимум с 2022 года. В прошлом он также приводил в пример европейские практики, например Стокгольм.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру