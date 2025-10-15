Сенатор Кутепов передал депутату Крупнику благодарность от Матвиенко

На заседании Заксобрания Петербурга 15 октября сенатор Андрей Кутепов вручил лидеру парламентской фракции "Единая Россия" благодарность председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Спикер Совфеда отметила вклад депутата в совершенствование законодательства Петербурга и многолетнюю добросовестную работу. Документ подписан еще 1 июля 2025 года.

Крупник является депутатом Заксобрания двух созывов, с 2011 по 2016 год и с 2021 по 2026 год. В прошлом он являлся советником председателя Заксобрания Вадима Тюльпанова и помощником вице-губернатора Аллы Маниловой.

В марте 2025 года президент Владимир Путин наградил Крупника медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени. Церемония награждения состоялась в апреле при участии губернатора Александра Беглова.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру