Путин наградил пятерых депутатов ЗакСа Петербурга за законотворческую деятельность

Президент России Владимир Путин 25 марта подписал указ о награждении пятерых депутатов Законодательного собрания Петербурга за активную законотворческую деятельность и многолетнюю работу. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Орден Дружбы получат депутат Юрий Авдеев и вице-спикер Заксобрания Николай Бондаренко. Оба они были избраны от "Единой России". Юрий Авдеев является депутатом ЗакСа Петербурга с 2016 года. До этого он руководил комитетом по физической культуре и спорту Петербурга и входил в состав городского правительства. Николай Бондаренко до своего избрания в ЗакС в 2021 году в течение шести лет занимал пост вице-губернатора Северной столицы.

Еще четверых депутатов петербургского парламента Путин решил наградить медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Награду получат вице-спикер городского парламента и глава фракции ЛДПР Павел Иткин, лидер фракции КПРФ Ирина Иванова, руководитель фракции "Единая Россия" Павел Крупник, а также депутаты-единороссы Андрей Горшечников, Александр Ходосок и Олег Милюта.

Фигурируют в списке награжденных президентом 25 марта и другие петербургские деятели. Так, орден Почета за достигнутые успехи получит заместитель главы администрации губернатора Петербурга Валентин Каблуков. Орден Дружбы за вклад в развитие и предпринимательство достался президенту городской Торгово-промышленной палаты и бывшему депутату Госдумы Владимиру Катеневу.

фото ЗАКС.Ру