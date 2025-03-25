ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 22:27

Путин наградил пятерых депутатов ЗакСа Петербурга за законотворческую деятельность

фото ЗакС политика Путин наградил пятерых депутатов ЗакСа Петербурга за законотворческую деятельность

Президент России Владимир Путин 25 марта подписал указ о награждении пятерых депутатов Законодательного собрания Петербурга за активную законотворческую деятельность и многолетнюю работу. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля. 

Орден Дружбы получат депутат Юрий Авдеев и вице-спикер Заксобрания Николай Бондаренко.  Оба они были избраны от "Единой России". Юрий Авдеев является депутатом ЗакСа Петербурга с 2016 года. До этого он руководил комитетом по физической культуре и спорту Петербурга и входил в состав городского правительства. Николай Бондаренко до своего избрания в ЗакС в 2021 году в течение шести лет занимал пост вице-губернатора Северной столицы. 

Еще четверых депутатов петербургского парламента Путин решил наградить медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Награду получат  вице-спикер городского парламента и глава фракции ЛДПР Павел Иткин, лидер фракции КПРФ Ирина Иванова, руководитель фракции "Единая Россия" Павел Крупник, а также депутаты-единороссы Андрей Горшечников, Александр Ходосок и Олег Милюта.

Фигурируют в списке награжденных президентом 25 марта и другие петербургские деятели. Так, орден Почета за достигнутые успехи получит заместитель главы администрации губернатора Петербурга Валентин Каблуков. Орден Дружбы за вклад в развитие и предпринимательство достался президенту городской Торгово-промышленной палаты и бывшему депутату Госдумы Владимиру Катеневу. 

фото ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые персоны
Авдеев Юрий Васильевич 
Бондаренко Николай Леонидович 
Горшечников Андрей Алексеевич 
Иванова Ирина Владимировна 
Иткин Павел Михайлович 
Крупник Павел Анатольевич 
Ходосок Александр Владимирович 




Новости25 марта
Смотреть предыдущие новости →


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама