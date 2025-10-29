Беглов направил в ЗакС поправку ко второму чтению корректировки бюджета

Губернатор Александр Беглов направил на рассмотрение Законодательного собрания поправки ко второму чтению закона о корректировке бюджета Петербурга на 2025 год, сообщили 29 октября в администрации главы города. С учетом предлагаемых изменений, доходы города должны будут составить 1,406 трлн рублей, расходы — 1,507 трлн рублей, а дефицит бюджета — 101,2 млрд рублей.

По сравнению с изначальным планом корректировки доходы казны должны будут увеличиться еще на 18,2 млрд рублей. При этом собственные доходы города вырастут на 15,7 млрд рублей, а безвозмездные поступления в казну увеличатся на 2,5 млрд рублей.

"С учетом первого чтения законопроекта общий объем доходов города в 2025 году возрастает на 77,7 млрд рублей", — отметил Беглов.

Корректировка предусматривает общее увеличение расходов на 15,7 млрд рублей. При этом, с учетом оптимизации расходной части и экономии средств удалось сформировать резерв, позволяющий направить средства на социально значимые направления. Так, на оплату бюджетников добавят 14 млрд рублей, на льготное лекарственное обеспечение — 2,2 млрд рублей, а на уборку внутриквартальных территорий — 1,3 млрд рублей.

В свою очередь, дефицит бюджета может дополнительно уменьшиться на 21,8 млрд рублей. В итоге общий общий объем дефицита казны должен будет сократиться на 62 млрд рублей относительно первоначального значения.

Второе чтение корректировки бюджета намечено на 12 ноября. В первом чтении законопроект приняли 22 октября, представлял документ вице-губернатор Алексей Корабельников. О том, как это было, читайте в материале ЗАКС.Ру.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру