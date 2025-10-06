Муниципал
Муниципал 6 октября 2025, 19:27

Делегация СМО посетила форум по благоустройству в Москве

фото ЗакС политика Делегация СМО посетила форум по благоустройству в Москве

Члены Совета муниципальных образований Петербурга (СМО) приняли участие в IV Всероссийском форуме по благоустройству "Импортозамещение. Сделано в России", сообщила пресс-служба ассоциации 6 октября. Мероприятие прошло с 2 по 3 октября в Москве при поддержке Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления.

В ходе форума с докладом выступила глава МО "Поселок Парголово" Ольга Кутыловская. Она рассказала о том, как в Парголово развивают парковую инфраструктуру как место отдыха для жителей всех возрастов. Своим опытом также поделились руководители муниципалитетов со всех регионов страны.

photo_2025-10-06_17-59-05.jpg (127 KB)

"Это прекрасная возможность перенять уникальный опыт и познакомиться с лучшими проектами по созданию комфортной городской среды от коллег из разных уголков страны!" - заключили в публикации СМО.

Напомним, в сентябре делегация СМО посетила Мариуполь. Организацию поездки муниципалы обсуждали на заседании президиума ассоциации в середине июля. 

Фото: пресс-служба СМО


