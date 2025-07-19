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Муниципал 19 июля 2025, 10:30

Делегация СМО отправится в Мариуполь

фото ЗакС политика Делегация СМО отправится в Мариуполь

Члены президиума Совета муниципальных образований Петербурга в скором времени собираются отправиться в Мариуполь. Муниципалы собираются укреплять дружеские связи и развивать сотрудничество между городами-побратимами. Организацию поездки обсудили на заседании президиума СМО, прошедшем 17 июля в помещении МО "Невский округ". Руководил собранием председатель совета, депутат Заксобрания Всеволод Беликов

"Основной темой встречи стала предстоящая поездка членов Президиума в город-побратим Мариуполь для укрепления дружеских связей и развития сотрудничества между нашими городами", - сообщил в своих соцсетях глава МО "Невский округ" Сергей Кочанжи. 

Также муниципалы обсудили распределение субсидии на 2026 год и прочие вопросы. Ранее ЗАКС.Ру писал, что комитет по благоустройству Петербурга рассмотрел около 300 заявок муниципальных образований в рамках распределения денег на благоустройство по программе "Петербургские дворы". 

Константин Леньков / Фото Александр Шифман


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Беликов Всеволод Федорович 
Кочанжи Сергей Павлович 






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