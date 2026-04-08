Спикер ЗакСа похвалил штаб КРТ за решение проблемы с реновацией

Работа общественного штаба по вопросам комплексного развития территорий способствовала решению проблемы жильцов зданий, которые в будущем могут попасть под реновацию, заявил 8 апреля спикер Законодательного собрания Александр Бельский в эфире телеканала "Санкт-Петербург". По его мнению, в результате совместной работы с активистами депутатам удалось обезопасить горожан, не желающих участвовать в программе КРТ.

— Основное то, что сейчас было сделано, это обезопасить жителей нашего города, чтобы они не попали в эту программу, если они этого не хотят. <...> Дальше уже всё остальное там касательно географии, расселения, еще что-то — это уже другие составляющие, когда человек принял решение, что он готов вступать в эту программу. А так основное, чтобы тебя без тебя не женили, это было самое главное, — оценил полученные результаты Бельский.

К теме реновации спикер обратился в контексте рассуждений о работе Законодательного собрания. Он заявил, что городской парламент выступает частью одной команды под руководством губернатора Александра Беглова, и это "дает возможность очень много чего изменить". Подобным примером командной работы, по его версии, стало изменение законодательства о КРТ.

— Где мы не смогли справиться сами, мы позвали жителей нашего города, общественников, создали штаб. <...> И на самом деле, когда мы обращались и в Государственную думу, и Александр Дмитриевич [Беглов] обращался и к Валентине Ивановне Матвиенко, и к [спикеру Госдумы Вячеславу] Володину по поводу действительно той непростой ситуации, которая сложилась в городе, связанной с законом о КРТ, — заявил Бельский.

Отметим, что противники КРТ смотрят на положение дел с заметно меньшим оптимизмом. В марте общественники заявили о планах инициировать референдум по отмене соответствующего закона. Собрание инициативной группы намечено на 18 апреля.

В Петербурге закон о КРТ приняли летом 2022 года. Норма касалась возможности сноса хрущевок 1957–1970-х годов постройки с последующим возведением на их месте новых зданий. Ее появление вызвало недовольство горожан, которые опасались ухудшения своих жилищных условий. В результате уже спустя несколько месяцев на действие закона объявили мораторий. Также при Заксобрании заработал общественный штаб по КРТ. Он действовал в течение года, после чего его перестали собирать.

Вновь общественники собрались уже только в октябре 2025 года для обсуждения поправок в существующий закон. Из 16 предложений были поддержаны только две, при этом идеи противников КРТ не набрали нужного количества голосов. Одобренные поправки были вынесены позже на рассмотрение ЗакСа и приняты в декабре. Мораторий перестал действовать с наступлением 2026 года.

