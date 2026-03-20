Инициативная группа по проведению референдума против КРТ соберется 18 апреля

Сбор участников инициативной группы по организации референдума об отмене закона о комплексном развитии территории в Петербурге планируют провести 18 апреля, сообщил один из инициаторов движения Ярослав Костров в своих соцсетях. Пока активистам удалось собрать более 200 заявок от желающих. Для проведения правомочного собрания необходимо участие 300 петербуржцев.

Встречу проведут днем. Место пока остается в секрете, добавил Костров. Он допустил, что дату планируемого собрания могут перенести на другое число. Участники намерены вынести на общее голосование законопроект об отмене городского закона о КРТ. Инициативу о проведении референдума критики закона о комплексном развитии территорий представили в середине марта.

Закон о КРТ подразумевает снос панельных "хрущевок" для строительства нового жилья. Городской закон принят в 2022 году. Из-за отдельных формулировок норма вызвала волну критики со стороны владельцев квартир в "хрущевках". Собственники жилья опасаются, что закон позволит городским властям изымать недвижимость для строительства новых домов. После жалоб жителей Смольный решил ввести мораторий на некоторые положения закона, ограничив реализацию программы КРТ. Запрет действовал до января 2026 года. За это время депутаты утвердили сперва в Госдуме, а затем и в Законодательном собрании поправки к закону, согласно которым границы "переселения" ограничены муниципальным округом и соседних МО. Также в новой редакции скорректировано положение о порядке включения дома в программу КРТ: теперь для этого требуется согласие собственников. Раньше дома могли быть включены в программу автоматически, если собрание собственников не проводилось. Губернатор Александр Беглов заявлял в конце 2025 года, что "об отмене программы комплексного развития территорий речи больше не идет".

