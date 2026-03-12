Противники КРТ в Петербурге собрались провести референдум об отмене закона

Референдум об отмене закона о комплексном развитии территорий собираются провести в Петербурге, информация об этом появилась утром 12 марта в социальных сетях активистов. О поддержке инициативы уже заявило региональное отделение "Справедливой России".

Сам закон предусматривает возможность сноса хрущевок 1957-1970 годов постройки для строительства на их месте новых зданий и благоустройства территорий. Противники программы считают, что ее реализация может негативно отразиться на их жизни.

Решение о проведении референдума активисты связали с отменой моратория на действие положений городского закона о КРТ. Сам мораторий вводился из-за критики со стороны петербуржцев, его действие прекратилось с началом 2026 года. Это произошло после принятия изменений в федеральное, а затем и петербургское законодательство в этой сфере.

До этого, 10 марта, в городе был создан Штаб общегородского референдума по КРТ, говорится в сообщениях. Сейчас противники закона набирают координаторов для организации процедуры. В дальнейшем им потребуется собрать инициативную группу в составе не менее 300 человек для подачи заявления в Горизбирком.

Закон о КРТ был принят в Петербурге в 2022 году, но вскоре его действие поставили на паузу, а Законодательное собрание приступило к подготовке корректировок федерального законодательства. Поправки были приняты летом 2025 года, а в декабре ЗакС поддержал изменения регионального закона, касающиеся географии переселения жильцов и порядка включения домов в программу.

Это не первый случай, когда в Петербурге собираются провести референдум по волнующим жителей вопросам. В 2024 году Горизбирком по формальным причинам отклонил заявку на проведение референдума о запрете самокатов в Северной столице. В декабре 2025 года аналогичным образом комиссия отреагировала на заявку, поданную противниками строительства двух небоскребов в Лахте.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру