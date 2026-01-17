Сотня человек пришла на семинар "Справедливой России" о КРТ

Около ста человек собрались в субботу, 17 января, на семинаре о нюансах проведения общего собрания собственников жилья, устроенном в связи с вступлением в силу закона о комплексном развитии территорий в Петербурге, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Первая в 2026 году встреча общественников с жителями города прошла в гостинице "Охтинская". Площадку предоставило региональное отделение партии "Справедливая Россия".

С приветственным словом к собравшимся обратилась глава регионального отделения Надежда Тихонова. Она отметила, что после утверждения поправок в городском законе единственным способом отказаться от включения дома в программу остается правильная организация собрания собственников. Действующая редакция закона допускает включение в программу КРТ только домов, в которых жители приняли соответствующее решение на ОСС. Раньше дома, которые не провели собрание, включались в программу автоматически.

– Мы выступаем против "вредного" закона о КРТ. Предпринимали все попытки, чтобы он был заморожен. Надо сказать, что власть, на самом деле, сделала все для того, чтобы активная гражданская позиция жителей нашего города, судя по тому, сколько я вижу здесь лиц, консолидировалась, потому что покусились на святое — на жилье, на право человека на жилье. Закон, который сейчас принят с изменениями, по-прежнему не может устроить петербуржцев. Он несправедлив. Единственное, что мы можем сделать в правовом поле — это противостоять законным способом включению домов в программу КРТ, – рассказала Тихонова.

Само содержание семинара подготовила один из идеологов движения против КРТ в Петербурге, экс-депутат МО "Большая Охта" Манефа Королева совместно с единомышленниками из партийного "Центра защиты прав граждан". На встречах рассказывают о бюрократических особенностях проведения собраний, а также знакомят с нужными документами.

В беседе с ЗАКС.Ру Тихонова рассказала, что обычно подобные встречи проводили в приемных партии, однако с каждым разом желающих присоединиться становилось больше, и мест всем не хватало. Отметим, сегодня ожидали, что на семинар придут порядка 70 человек. Часть присутствующих вынуждена слушать спикеров стоя.

Закон о КРТ в Петербурге в своей новой редакции вступил в силу 1 января 2026 года. Он предусматривает снос "хрущевок" для строительства нового жилья. Изначально документ приняли ещё в 2022 году, однако из-за критики, последовавшей со стороны собственников квартир в таких домах, некоторые положения закона были заморожены. Три года потребовалось депутатам Заксобрания, чтобы добиться изменений в федеральном законодательстве, после которых парламент смог скорректировать городской закон. Два ключевых изменения связаны с географией расселения жителей и с порядком включения того или иного дома в программу КРТ.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру