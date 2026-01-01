С 1 января вступил в силу закон о КРТ

Городской закон о комплексном развитии территорий начал действовать в Петербурге с 1 января 2026 года. Норма предусматривает снос панельных "хрущевок" для строительства новой недвижимости. Первоначальная редакция закона принята парламентом еще осенью 2022 года, однако на действие некоторых пунктов был введен мораторий из-за критики со стороны жителей города. Обновленная версия документа учитывает некоторые пожелания собственников жилья.

Так, по требованию горожан, теперь участники программы комплексного развития территорий могут рассчитывать на получение жилья взамен в границах своего или соседних муниципальных образований. Прежде закон предусматривал предоставление недвижимости в границах Петербурга вне зависимости от расположения дома. Жители исторических спальных районов были недовольны перспективой оказаться на окраинах города. Другой вопрос, который требовали проработать владельцев квадратных метров в хрущевок, связан с включением дома в программу. По первоначальным правилам, дом включались в программу КРТ, если на общем собрании собственников не было принято решение об отказе. Если голосование не проводилось, то дом включался в программу автоматически. Теперь на ОСС жильцы должны принять решение о включении дома в программу.

Корректировка городского закона стала возможной только во второй половине 2025 года, после изменений в федеральном законодательстве. Несмотря на завершении давнего спора о действиях программы, представители городской власти полагают, что в скором времени приступить к реализации КРТ не получится – особого ажиотажа со стороны застройщиков нет.

Закон о КРТ принят в октбяре 2022 года. После принятия закона в городе началась масштабная общественная кампания с требованием признать документ утратившим силу. После волны критики Смольный в лице губернатора Петербурга Александра Беглова предложил ввести мораторий на некоторые положения закона так, чтобы его невозможно было реализовать. Ограничение продлевали несколько раз.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру