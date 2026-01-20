Линченко: В Петербурге не утверждены территории жилой застройки под КРТ

В настоящее время в Петербурге отсутствуют проекты комплексного развития территорий жилой застройки, заявил 20 января вице-губернатор Николай Линченко, отвечая на полученный вопрос в ходе пресс-конференции в ТАСС. По его словам, Смольный будет продолжать работу по сопровождению "этого процесса" в будущем.

— Территорий по комплексному развитию жилой застройки нет ни одной сегодня, Правилами землепользования и застройки, как того требует законодательство, не предусмотрена, повторюсь, не утверждена ни одна из территорий под КРТ жилой застройки, — сообщил Линченко.

Вице-губернатор пообещал при этом продолжать подготовку "комфортного сопровождения" процесса в дальнейшем. "То есть мы сделаем максимально понятную процедуру, сориентированную исключительно в рамках интересов горожан", — добавил он.

Закон о КРТ был принят в 2022 году. При этом до конца 2025 года в Петербурге действовал мораторий на некоторые его положения, обусловленный необходимостью принятия поправок в федеральное законодательство. Прошедшим летом Госдума приняла соответствующие изменения, после чего Законодательное собрание рассмотрело и утвердило две поправки, касающиеся особенностей включения домов в программу КРТ и географии переселения жильцов. Поправки вступили в силу с 1 января 2026 года.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру