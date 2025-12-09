Беглов: Об отмене программы КРТ речи больше не идет

Губернатор Петербурга Александр Беглов во время прямой линии 9 декабря высказался о законе о комплексном развитии территорий. Он заявил, что сейчас в городе не обсуждается вопрос об отмене нормы о КРТ, как этого требовали критики закона на протяжении последних трех лет. По словам главы города, после изменений федерального законодательства о КРТ рисков для граждан не будет.

– Об отмене программы комплексного развития территорий речи больше не идет. Мы прошли сложный путь, вместе с Государственной думой, депутатами Законодательного собрания Петербурга, общественными активистами. Нам удалось защитить интересы петербуржцев. Прежде всего, от ухудшения жилищных условий. Раньше угроза была реальной, – заявил Беглов в эфире городского телеканала.

Также губернатор Беглов подтвердил, что первоначальная редакция закона, которая была инициирована им самим, действительно, подразумевала переселение горожан в любой район города, в том числе в отдаленные. После поправок в городской закон дома будут включены в программу КРТ лишь с согласия жильцов. Кроме того, закон ограничит географию расселения границами муниципалитета или смежных МО.

– А по старому варианту, по которому мы накладывали мораторий, действительно, житель мог оказаться на другом конце Петербурга. Сейчас это будет невозможно. Как и несогласные с переселением. Не согласны — не переедете никуда. Ни в каком другом виде новый закон мной подписан не будет, чтобы было понятно. Наш закон поддержали депутаты всех фракций практически, – заверил Беглов.

Закон о КРТ был в сжатые сроки принят Законодательным собранием в 2022 году. После его утверждения жители "хрущевок" выступили против документа. После критики программы КРТ Смольный выступил с предложением ввести мораторий на некоторые положения закона так, чтобы он не мог быть реализован. На время приостановки действия закона петербургские депутаты занялись разработкой поправок в федеральное законодательство. Поправки в городской закон начали рассматривать 3 декабря. Пока документ поддержан в первом чтении. Его намерены принять до конца года. С 1 января 2026 года мораторий на действие положений закона о КРТ будет снят.

Константин Леньков / Фото: Правительство Петербурга