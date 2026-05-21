Комиссия ЗакСа поддержала законопроект против строительства апарт-отелей

Законопроект о реализации приоритетных туристских проектов получил 21 мая поддержку комиссии Законодательного собрания по промышленности, экономике и предпринимательству, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Как объяснил на заседании комиссии глава смольнинского комитета по инвестициям Иван Складчиков, инициатива позволит давать преференции отельерам в обмен на соблюдение определенных требований. Речь идет, в частности, о противодействии появлению на территории Петербурга новых апарт-отелей.

— Основная задача этого закона — не допустить перепрофилирования гостиничных номеров в жилые квартиры. <...> Под видом гостиниц создаются апартаменты, которые по большому счету на самом деле не апартаменты, а банальное жилье. Там привлекаются деньги дольщиков, они распродаются по квартирам, по юнитам, тем самым выходя из-под нормирования по социальным объектам и увеличивая социальную нагрузку на те территории, где они находятся, — рассказал в своем выступлении Складчиков.

Законопроект вводит отдельный статус приоритетного туристского проекта, который будет присваиваться гостиницам и санаториям в обмен на обязательство не перепрофилировать их в течение 10 лет и соблюдать ряд иных условий. В частности, удельная стоимость строительства одного номера должна быть не менее 11 млн рублей в случае строительства и 8,25 млн при реконструкции объекта.

Как уточнил глава комитета со ссылкой на правила землепользования и застройки, сейчас средства размещения приравнены к жилью, что создает определенные обязательства для инвесторов. Для получения разрешения на строительство они должны подтвердить наличие поблизости объектов социальной инфраструктуры в виде школ, детских садов и поликлиник. Статус приоритетного инвестора даст предпринимателям освобождение от исполнения этого требования.

— Мы сейчас либо заставляем тех инвесторов, которые приходят и хотят построить гостиницу, либо сами их переориентируем на строительство жилья, говоря им о том, что они должны обеспечить школы, сады, но они говорят: "Справедливо, раз мы это делаем, то зачем мне строить гостиницу, я и построю жилье". Либо уходят и не реализовывают свой проект, — отметил Складчиков.

В случае невыполнения обязательств с инвестора планируют взыскивать в три раза больше той суммы, которая бы потребовалась на создание социальной инфраструктуры, необходимой для получения разрешения на строительство. Как уточнил Складчиков ЗАКС.Ру, предоставление финансовой поддержки инвесторам со стороны города не предполагается.

Глава комитета по развитию туризма Евгений Панкевич, который также представлял законопроект, заявил на заседании, что возглавляемое им ведомство будет проверять соблюдение отельерами взятых обязательств после строительства объектов. Он уточнил, что город должен обеспечить "нормальное, правильное, постепенное развитие" в индустрии гостеприимства и, в частности, в строительстве новых отелей для удовлетворения потребностей туристов.

— У нас порядка 75% загрузка номеров, это, конечно, высокая загрузка. <...> Рост средств размещения в городе, конечно, должен быть. Потому что в прошлом году нам цифры о чем говорят? О том, что 12,4 млн туристов [побывали в Петербурге]. Это большая хорошая цифра. И размещать их всех нужно стараться в отелях различных категорий, чтобы были разные категории, до трех звезд, до четырех и так далее, — поделился соображениями Панкевич.

Депутат Дмитрий Панов поблагодарил Складчикова за законопроект и отметил, что с его принятием у города появится возможность разделить дисциплинированных отельеров и тех строителей, которые "пытаются мимикрировать" и строят скрытое жилье. Его среди прочего интересовали сроки предоставления инвесторам статуса, и кто будет принимать решение о его выдаче.

Складчиков ответил, что законопроект предполагает заявительный порядок выдачи статуса приоритетного инвестора, при этом чиновникам в такой ситуации будет "даже оценивать нечего". Контролировать соблюдение условий собираются в соответствии с отдельным постановлением Смольного, которое планируется принять позже.

— Очень важно, чтобы этот документ был, во-первых, действительно очень качественно составлен, потому что фактически от него будет в большей степени зависеть, смогут ли инвесторы им воспользоваться. А самое главное, что надо, конечно, подумать, кто войдет в состав этой комиссии, которая будет принимать решение? <...> Чтобы сделать его максимально прозрачным, максимально сжатым с точки зрения сроков, — отреагировал на сказанное Панов.

Законопроект о приоритетных туристских проектах внес на рассмотрение ЗакСа губернатор Александр Беглов 6 мая. За два дня до этого инициатива получила предварительное одобрение городского правительства.

