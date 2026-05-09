Беглов внес в ЗакС законопроект о поддержке приоритетных туристских проектов

Губернатор Петербурга Александр Беглов внес на рассмотрение Законодательного собрания законопроект о развитии и реализации инвестиционных городских проектов в сфере туризма, получивших статус приоритетных, обратил 9 мая внимание ЗАКС.Ру. Для петербургских организаций глава города предлагает предоставить налоговые льготы и государственное сопровождение. Предполагается, что подобные компании смогут оказывать "положительный экономический и социальный эффект" на развитие туристской инфраструктуры.

Статус приоритетного туристского инвестиционного проекта смогут получить компании, осуществляющие деятельность в сфере гостиничного бизнеса и занятые организацией детского и санаторно-курортного отдыха. Сами проекты не должны находиться в процессе реорганизации и иметь задолженности по зарплате. Минимальная стоимость строительства одного гостиничного номера с учетом всех затрат равняется 11 млн рублей. При реконструкции номера размер инвестиций должен составить не менее 8,25 млн рублей.

Присвоением статуса приоритетного туристического проекта займется правительство Петербурга. Статус собираются выдать на время реализации туристского проекта, но не более чем на 10 лет с возможностью продления в исключительных случаях. Для контроля реализации проекта заключат соглашение между Смольным и инвестором. Последний станет обязан завершить проект и перечислить денежные средства в городской бюджет в случае досрочного прекращения приоритетного статуса.

Комитет по инвестициям еще в апреле 2025 года разработал проект закона об оказании дополнительной поддержки приоритетным инвестпроектам Петербурга, задействованным в сфере туризма.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру