Защита Малькевича просит приостановить производство по делу

Бывший депутат Заксобрания Александр Малькевич убыл в распоряжение военной части. О его месте пребывания рассказал 6 мая адвокат Сергей Горелкин, который представляет экс-парламентария в Петроградском районном суде по делу о растрате бюджетных средств на телеканале "Санкт-Петербург". Защитник представил суду ходатайство командира военной части о приостановке производства уголовного дела. Малькевич заключил контракт о прохождении военной службы на период СВО. Он имеет звание рядового.

Судья заявила, что ходатайство будет рассмотрено на следующем заседании, а сам Малькевич обязан явиться в суд. Его отсутствие расценивается как неуважение к суду.

Малькевич сложил депутатский мандат 29 апреля из-за решения отправиться в зону проведения специальной военной операции. На заседании парламента он не присутствовал.

В октябре 2025 года Малькевича и еще четырех фигурантов задержали по обвинению в растрате и легализации средств, полученных преступным путем. Кроме него, по делу проходят экс-глава ЦУР в Петербурге Елена Никитина, ее супруг Сергей Кожокар, блогер Николай Камнев и бывший заместитель директора АО Сергей Сыров. Позже обвинения предъявили и предшественнику Малькевича Борису Петрову. Следствие считает, что обвиняемые причастны к растрате 37 млн рублей по контрактам на медиасопровождение деятельности Смольного. Малькевич вину не признает.

