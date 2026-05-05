Петербургский Следком поздравил депутата Егорову с юбилеем

Депутат Законодательного собрания, Герой России, почетный гражданин Петербурга Любовь Егорова сегодня, 5 мая, отмечает 60-летие. С днем рождения ее поздравили, в том числе, в главном следственном управлении Следственного комитета по Петербургу. Текст поздравления опубликовала пресс-служба ведомства. Егорова занимает пост заместителя председателя общественного совета при петербургском Следкоме.

"Желаем имениннице крепкого здоровья, новых успехов в законодательной деятельности, а также счастья и благополучия в личной жизни. Пусть каждый день приносит радость и новые достижения", – говорится в поздравлении.

В ведомстве отметили, что спортивные достижения депутата вдохновляют тысячи молодых спортсменов и жителей страны.

Егорова родилась в 1966 году в Томске. Является шестикратным олимпийским чемпионом по лыжным гонкам. В 1994 году Егоровой присвоено звание "Почетный гражданин Санкт-Петербурга". С 2007 года избиралась депутатом Законодательного собрания Петербурга.

