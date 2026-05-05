Бельскому пришло СМС от "Мегафона" о сбоях интернета на майских праздниках

Спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский 5 мая в радиоэфире "Комсомольской правды" рассказал, что ему пришло сообщение от оператора "Мегафон" о возможных сбоях мобильного интернета в праздничные дни. Так председатель ответил на вопрос, планируют ли в городе вводить временные ограничения на работу интернета. Накануне операторы связи Yota и Мегафон предупредили пользователей о вероятных перебоях со связью с 5 по 9 мая из‑за проведения массовых мероприятий.

— Ограничения [мобильного интернета] будут, об этом уже объявлено. Мне пришло СМС от Мегафона, — сказал Бельский.

Ведущая радиоэфира отметила, что пользуется услугами оператора МТС и не получала сообщения о возможных сбоях в работе мобильного интернета в период майских праздников. В ответ Бельский предложил переслать журналистке уведомление от Мегафона. Спикер Заксобрания добавил, что введение ограничений на работу интернета связано с безопасностью жителей. Он также сообщил, что власти Петербурга совместно с компанией "Ростелеком" занимаются улучшением доступности общегородских точек Wi-Fi.

— Есть ограничения, это понятно. В первую очередь, мы уже неоднократно с вами говорили, они связаны с безопасностью. <...> К сожалению, технологии на сегодняшний момент выстроены таким образом, что они являются в том числе опасными с точки зрения прилета беспилотников, — ответил спикер.

Мобильные операторы, отправившие жителям Северной столицы сообщения о возможных перебоях с интернетом в праздничные дни, также объяснили ограничения целями обеспечения безопасности. В случае сбоев петербуржцам рекомендовали использовать подключение по Wi‑Fi и функцию VoLTE в настройках устройства для голосовых звонков.

В эти выходные по Невскому проспекту пройдет шествие "Бессмертный полк", а также состоится празднование в честь Дня Победы. Традиционный парад планируют организовать в сокращенном виде, уменьшив число зрителей и убрав из программы мероприятия выход колонны военной техники.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру