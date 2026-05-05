Рябоконь: Полиция проследит за соблюдением запрета концертов на Думской улице

Полиция усилит контроль за недопущением выступлений музыкантов в районе музыкальной школы имени Римского-Корсакова на Думской улице, заявил депутат Законодательного собрания Петербурга Андрей Рябоконь. Об этом ему сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Для борьбы с уличными концертами ведомство намерено приблизить посты и маршруты для патрулирования к месту расположения образовательного учреждения. Ранее родители учеников музыкальной школы пожаловались Рябоконю на музыкантов, выступающих под окнами учебного заведения и якобы мешающих занятиям детей. Формально концерты на Думской улице уже запрещены.

"В ответе указано, что в адрес УМВД России по Центральному району Петербурга, а также специального полка полиции в целях обеспечения охраны общественного порядка направлено указание о необходимости приблизить посты и маршруты патрулирования нарядов к домам 1-3 и 4 по Думской улице", — говорится в сообщении депутата.

Рябоконь направлял обращение в полицию в середине апреля. Тогда доложил в правоохранительные органы об уличных музыкантах, выступающих под окнами школы. В сентябре 2025 года на артистов жаловалось руководство учебного заведения. На ситуацию отреагировала администрация Центрального района, подготовившая проект распоряжения, предусматривающий исключение территории вблизи школы из списка легальных точек для выступлений.

В 2023 году в Петербурге появился перечень разрешенных мест для выступлений уличных музыкантов. На мероприятия артистов также распространяется ряд правил, например, соблюдение уровня громкости, проведение концертов в положенном месте и контроль за усилителями звука. В 2026 году Смольный планирует ввести новые ограничения для выступлений уличных музыкантов. Решение объяснили растущим числом неофициальных сообществ в социальных сетях, действующих в обход городского сервиса, где артисты договариваются об организации концертов в запрещенных для этого точках Петербурга.

