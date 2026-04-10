Рябоконь пожаловался в полицию на музыкантов на Думской улице

Родители учеников музыкальной школы имени Римского-Корсакова обратились к депутату Законодательного собрания Андрею Рябоконю из-за уличных музыкантов, выступающих под окнами учебного заведения и якобы мешающих занятиям учеников, сообщил парламентарий в своих социальных сетях 10 апреля. Рябоконь направил обращение в полицию с просьбой взять ситуацию на контроль ведомства. Формально, на Думской улице запрещены выступления музыкантов.

"Считаю, что это недопустимо, и в городе достаточно мест для выражения своих творческих способностей. Обратился в полицию с просьбой профилактировать подобные нарушения и взять на контроль ситуацию на Думской с уличными музыкантами", - говорится в сообщении Рябоконя.

В сентябре 2025 года на уличных музыкантов, выступающих рядом со школой, пожаловалось руководство учебного заведения. Тогда Рябоконь отправил запрос с просьбой перенести площадку для выступлений музыкантов в другое место. В октябре прошлого года по инициативе Рябоконя администрация Центрального района Петербурга подготовила проект распоряжения, согласно которому из списка легальных точек для уличных выступлений предложили исключить площадку напротив дома № 1-3 по Думской улице, в которой находится музыкальная школа, а также место у дома № 4 по Думской со стороны улицы Ломоносова.

Уличные музыканты могут выступать в Петербурге при соблюдении ряда правил. Так, артистам необходимо контролировать звук и придерживаться ограничений по уровню громкости, а также проводить концерты только в положенных для этого местах. Перечень разрешенных площадок появился в 2023 году, однако власти Петербурга пытаются применять новые подходы для проверки уличных музыкантов. Например, глава городского комитета по культуре Федор Болтин заявлял, что Смольный планирует усилить контроль за уличными музыкантами в 2026 году. Причинами он назвал растущее число неофициальных сообществ в социальных сетях, с помощью которых артисты определяют точки для выступлений вне перечня разрешенных мест, а также увеличение процента музыкантов, действующих в обход сервиса от Смольного.

