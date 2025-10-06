На Думской улице уберут места для уличных выступлений ради музыкальной школы

Администрация Центрального района подготовила проект распоряжения об исключении двух точек для уличных музыкантов на Думской улице, сообщил 6 октября депутат Законодательного собрания, сопредседатель регионального штаба ОНФ Андрей Рябоконь. Ранее он рассказывал о том, что выступления исполнителей мешают учебному процессу в расположенной поблизости музыкальной школе имени Н. А. Римского-Корсакова.

"Рад сообщить, что мое вмешательство в ситуацию с фактической парализацией работы музыкальной школы на Думской улице, 3, уже принесло результат. <...> Администрация Центрального района пошла навстречу и подготовила проект распоряжения [об исключении двух площадок для уличных выступлений]", — написал Рябоконь в своем Telegram-канале.

Из списка легальных точек для выступлений планируют исключить площадку напротив дома № 1-3 по Думской улице и площадку у дома № 4 по Думской со стороны улицы Ломоносова.

Проект распоряжения выложен для прохождения антикоррупционной экспертизы на сайте Смольного. Проходить ее документ будет до 14 октября.

В конце сентября Рябоконь рассказал о жалобах руководства музыкальной школы на громкие выступления музыкантов. Согласно правилам, площадка у дома № 1-3 не предназначена для уличных концертов с использованием усилителей. Подобное требование соблюдается не всегда, сообщил депутат. По его словам, родители учеников обратились с жалобой в ОНФ, после чего Рябоконь отправил запрос с предложением перенести площадку для уличных музыкантов на другое место.

Уличные музыканты могут выступать в Петербурге при соблюдении ряда требований. Так, они не могут проводить концерты вне положенных мест и при этом должны соблюдать ограничения по громкости. Списки разрешенных площадок появились в 2023 году, позже вице-губернатор Борис Пиотровский говорил об эффективности принятого закона об ограничении уличных выступлений.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру