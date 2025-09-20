"Россия уже победила": SHAMAN попросил не оценивать его песню на "Интервидении"

Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, представляя Россию на песенном конкурсе "Интервидении", попросил жюри не оценивать свое выступление. Он объяснил это русским гостеприимством. Такое заявление артист сделал на сцене после исполнения песни "Прямо по сердцу" вечером 20 сентября.

– Гостеприимство – это неотъемлемая часть души народа России. И я понимаю, что по законам гостеприимства, я не имею права претендовать на победу. И я прошу многоуважаемых членов жюри не оценивать сегодняшнее мое выступление. Я представляю Россию, а Россия уже победила. Победила тем, что вы все сегодня находитесь у нас в гостях, - заявил артист.

Клип на песню "Прямо по сердцу" представили в июле 2025 года. Автором композиции стал музыкальный продюсер Максим Фадеев.

Всего в финал конкурса "Интервидение" прошли 23 исполнителей. Среди них также есть представительница США, певица VASSY, правда, выступить со всей песней она не смогла. Как заявили организаторы мероприятия, VASSY, будучи гражданкой США и Австралии, получила "официальную ноту" от австралийского правительства. Отметим, изначально представлять США на конкурсе должен был Брэндон Ховард. За несколько дней до мероприятия стало известно, что он не сможет выступить в Москве.

"Интервидение" проводится по инициативе министра культуры Ольги Любимовой. Она предлагала организовать евразийский аналог "Евровидения" для продвижения "разнообразия культур в многополярном мире". В начале 2025 года президент Владимир Путин подписал указ о проведении песенного конкурса в Москве.

