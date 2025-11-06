На рэпера Icegergert составили протокол о пропаганде экстремистской организации

Прокуратура Москвы возбудила на рэпера Георгия Гергерта, известного под псевдонимом Icegergert, административное дело о пропаганде экстремистского сообщества (ч. 1 ст. 20.3 КоАП), сообщила 6 ноября пресс-служба столичного ведомства. По информации надзорного органа, во время своего октябрьского выступления на концертной площадке артист публично произнёс лозунг, связанный с тюремной субкультурой. Подобные высказывания правоохранительные органы отождествляют с экстремизмом.

Представители прокуратуры отметили, что в ходе лингвистической экспертизы было установлено, что фраза связана с криминалом и тюремным образом жизни. Изначально на высказывание исполнителя обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она заявила, что поведение музыканта "пропагандирует криминальную субкультуру среди подростков". После этого рэпер записал видеообращение с извинениями, где заявил, что считает себя патриотом России и выступает против любых проявлений экстремизма. В тот вечер, по словам Гергерта, он выпил лишнего.

Музыкант признал свою вину в совершенном правонарушении. Максимальное наказание по статье предусматривает штраф до двух тысяч рублей, либо административный арест до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 100 часов.

Icegergert родился в Братске, с детства живет в Петербурге. Учился в Суворовском училище и Военмехе. В 2019 году появился в одном кадре с экс-министром обороны России Сергеем Шойгу и губернатором Петербурга Александром Бегловым. В последнее время Icegergert — один из самых популярных артистов в своем жанре. По данным сервиса "Яндекс.Музыка", его прослушивания за месяц превышают 8,3 млн. Для сравнения, у Василия Вакуленко, известного как Баста, с которым у Гергерта недавно вышла совместная композиция, 13 млн прослушиваний за месяц.

Кирилл Дудров / Фото: ЗАКС.Ру