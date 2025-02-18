Активисты просят Беглова отменить концерты Киркорова в Петербурге

Представители сибирской правозащитной группы "Радетель" обратились к губернатору Петербурга Александру Беглову и городскому комитету по культуре с требованием отменить концерты Филиппа Киркорова, запланированные на март и апрель, об этом пишет издание "Абзац".

Активисты указали на несколько скандальных эпизодов, связанных с артистом. В их обращении упоминается инцидент 2010 года, когда Киркоров ударил режиссёра премии "Золотой граммофон", а также его выступление в Кремлёвском дворце в 2022 году, во время которого певец взобрался на христианский крест.

По мнению представителей "Радетеля", творчество Киркорова пропагандирует "деструктивную идеологию", а потому проведение его концертов в Петербурге нежелательно.

Напомним, что в 2023 году пасхальный концерт Филиппа Киркорова в БКЗ "Октябрьский" был перенесен. Предполагается, что причина кроется в том, что в 2022 году во время пасхального концерта в Кремлевском дворце Киркоров забрался на христианский крест.

Фото: ЗАКС.Ру