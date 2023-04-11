Музыкантов отправили в сад

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В Петербурге определились с местами, где будет разрешено выступать уличным артистам. Большинство озвученных локаций - парки, сады и скверы. Также давать концерты предлагают на детской площадке и под мостом. Использовать звукоусиление на Невском проспекте и ближайших улицах музыкантам запретят.

Тихий центр

Районные администрации Петербурга опубликовали списки специально отведенных мест для выступлений артистов на открытом воздухе. С 1 мая, когда вступит в силу закон об уличных музыкантах, играть в городе можно будет не везде и не всегда.

Если закон действительно будет работать, то от привычных концертов в центре города останутся лишь воспоминания. Музыкантам, играющим у Гостиного двора и на Малой Конюшенной улице придется не просто убавить громкость или выбирать подходящее время, а вообще отказаться от ударных инструментов и звукоусиления.

Власти города намерены следить, чтобы концерты проходили только по согласованию с чиновниками. Оппозиционные депутаты ранее просили заменить порядок бронирования мест для уличных концертов на уведомительный, однако Смольный и "Единая Россия" настояли на своем.

Комитет по культуре уверял, что перечни мест составлялись с учетом интересов жителей и артистов, а в дальнейшем и те, и другие смогут предлагать свои корректировки.

Пока предложенные районными администрациями точки едва ли устроят большинство уличных музыкантов. Использовать звукоусиливающую аппаратуру в Центральном районе им теперь будет запрещено. Единственное исключение - Таврический сад. Там разрешат подключать колонки мощностью до 500 Вт.

В списке "тихих мест" районной администрации есть любимые площадки уличных музыкантов - перед Гостиным двором, на углу Малой Конюшенной и Невского проспекта, на углу Малой Садовой и Невского проспекта и в саду Зимнего дворца. Всё это туристические и довольно-таки шумные места. Без звукоусиления там давным-давно никто не играет. Но теперь подключать колонки будет противозаконно.

Только акустические концерты можно будет играть у Спаса на Крови, Михайловского замка и на Манежной площади. В районный перечень включили не слишком популярные у музыкантов Екатерининский сквер и Овсянниковский сад. Причем даже там звукоусиление будет запрещено.

Соседний Адмиралтейский район предложил артистам 17 площадок. В списке есть даже Исаакиевская и Сенатская площади, но там выступления придется согласовывать "в особенном порядке", говорится в проекте распоряжения чиновников.

Любое звукоусиление будет разрешено в парке Екатерингоф. Также использование колонок и ударных хотят разрешить в Багратионовском сквере рядом с улицей Марата и безымянном сквере на пересечении Обводного канала и Старо-Петергофского проспекта - вдруг, и там кто-то решит выступить.

Остальные точки в списке Адмиралтейского района - это различные скверы и сады, а также Конногвардейский бульвар и площадь Тургенева. Там усиливать звук запретят.

Власти Петроградского района предложили музыкантам выступать под мостом Бетанкура. Видимо, чтобы развлекать местных скейтеров и спортсменов, возвращающихся со стадиона "Балтика". Других слушателей там крайне мало. Зато под мостом - как и на благоустроенном участке набережной реки Карповки - можно будет использовать ударные инструменты и аппаратуру мощность до 500 Вт. Без ограничения звукоусиления на территории Петроградского района разрешат играть только в Приморском парке Победы на Крестовском острове.

В Василеостровском районе предложили 13 точек для концертов. Везде можно играть либо с аппаратурой мощностью до 500 Вт, либо вообще без звукоусиления. Среди озвученных мест нет, пожалуй, самых популярных у уличных музыкантов Васильевского острова: площадки у метро "Василеостровская" рядом с памятником конке и на пешеходной части 6-й линии.

Зато допустимы выступления у Ростральных колонн и на площади Сахарова. Все остальные локации - немногочисленные василеостровские зеленые зоны.

Дворы и спортплощадка

Другие районы Петербурга интересны в меньшей степени. Уличные музыканты предпочитают играть в центре города и жалуются на концерты под окнами почти всегда жители исторического центра. Тем не менее, свои списки подготовили все.

Среди предложенных локаций есть площадки у памятников и домов культуры, но, в основном, районные власти перечислили главные зеленые зоны подведомственных территорий. Например, в Калининском районе предложили давать концерты в Муринском парке и Любашинском саду, а в Кировском - в Саду имени 9 января и Ушаковском сквере. В список Кировского района, помимо прочего, вошла также площадка у памятника Виктору Цою. "Киноманам", желающим песнями почтить память звезды русского рока, тоже теперь придется спрашивать дозволения чиновников. Причем играть там смогут разрешить только акустические концерты.

Выборгский район включил в свой список несколько дворов: у дома 111 по проспекту Энгельса, у дома 21/1 по улице Руднева и у домов №№ 4 и 29/2 по улице Художников, д. 29. В том же перечне можно найти спортивную площадку у дома 22 по улице Труда и детскую площадку у дома 54-56 по проспекту Карпова в поселке Левашово.

Петродворцовый и Фрунзенский район разрешили использовать любое звукоусиление во всех предложенных местах. У Петродворцового района это три площадки: площадь у фонтана в Ломоносове, сквер у фонтана в Петергофе и сквер перед Львовским дворцом в Стрельне. У Фрунзенского - пять: Яблоневый сад, сквер Воинов-Освободителей, парк Интернационалистов и две площадки в парке Героев-пожарных.

Все места, подобранные районными администрациями, будут представлены на сайте "Культура Петербурга". Там же артист сможет получить всю информацию о своих выступлениях и отследить заявки на концерты. Заявиться можно будет и через страницы районных администраций, а также приложение "Государственные услуги в Санкт-Петербурге".

Уведомлять о согласовании или отказе в выступлениях обещают не только через приложение, но и с помощью СМС и социальных сетей. Об этом говорится в проекте административного регламента по согласованию уличных выступлений. Подготовленный комитетом по культуре документ появился на сайте Смольного одновременно со списками районных администраций. В нем, в частности, прописаны сроки подачи заявок на уличные концерты.

Уведомить чиновников о желании выступить необходимо за 10 рабочих дней до концерта. В случае, если музыкантов собирается играть без ударных инструментов и звукоусиления, - за три рабочих дня. Заявки на "тихие" концерты должны рассмотреть в течение этих трех дней. На концерты с аппаратурой - в течение пяти.

Сергей Еремеев