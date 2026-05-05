Отчет Беглова перед депутатами ЗакСа состоится 13 мая

Как и писал ЗАКС.Ру, ежегодный отчет губернатора Петербурга Александра Беглова о деятельности правительства перед депутатами Законодательного собрания состоится 13 мая. Информацию о выступлении главы Северной столицы подтвердил спикер городского парламента Александр Бельский в своих социальных сетях. Во время доклада Беглов расскажет депутатам об итогах работы Смольного в 2025 году и планах по развитию Петербурга на следующие три года. Трансляция заседания пройдет на сайте городского парламента.

На слушание отчета губернатора пригласили депутатов Заксобрания, Государственной думы, руководителей исполнительных органов власти и силовых структур, почетных граждан Петербурга, представителей общественных и религиозных организаций, ветеранов Великой Отечественной войны и бойцов специальной военной операции. Для нынешнего созыва ЗакСа выступление Беглова станет последним. Руководители фракций ранее уже направили свои вопросы к губернатору. Обычно каждая фракция может задать только один вопрос.

Согласно Уставу Петербурга, губернатор должен представить отчет в Мариинском дворце не позднее 15 мая. В последние годы доклад главы города был посвящен "10 приоритетам развития Петербурга" до 2030 года. Подробнее о ежегодном отчете Беглова с результатами работы Смольного за 2024 год читайте в материале ЗАКС.Ру.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру