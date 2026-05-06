Минтранс поддержал инициативы ЗакСа об ужесточении требований к СИМ

Предложения петербургских депутатов об ужесточении требований к средствам индивидуальной мобильности нашли поддержку у Министерства транспорта, рассказал 6 мая глава комиссии по транспорту Законодательного собрания Алексей Цивилев. В социальных сетях депутат опубликовал копию ответа департамента госполитики в области автомобильного и городского транспорта Минтранса России, полученного в ответ на соответствующее обращение ЗакСа.

"Указанные предложения считаем полезными и сообщаем, что они будут приняты во внимание при реализации департаментом плана мероприятий ("дорожной карты"), направленных на дополнительное нормативно-правовое регулирование развития средств индивидуальной мобильности", — говорится в полученном ответе.

Обращение к главе Минтранса Андрею Никитину ЗакС принял 15 апреля. Депутаты выступили за запрет управления электровелосипедами подросткам моложе 16 лет и за введение обязательных регистрационных знаков для владельцев СИМ и электровелосипедов. СИМ мощностью более 250 Вт и скоростью свыше 25 км/ч предложили регистрировать в Госавтоинспекции. Кроме того, парламентарии предложили запретить курьерам на СИМ поездки по тротуарам, а курьерские службы обязать следить за исправностью таких устройств. Проект обращения был принят комиссией по транспорту в конце марта.

