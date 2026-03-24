ЗакС предложит Минтрансу ввести номерные знаки для СИМ и электровелосипедов

Петербургские депутаты предложат ввести обязательные регистрационные знаки для владельцев средства индивидуальной мобильности (СИМ) и электровелосипедов, решение об этом приняла 24 марта комиссия Законодательного собрания по транспорту. Проект обращения в Министерство транспорта получил единогласную поддержку участников прошедшего во вторник заседания. Документ также содержит ряд предложений по регулированию использования СИМ, включая запрет курьерам ездить по тротуарам.

Проект обращения был разработан с учетом ранее отданного Минтрансу и МВД поручения президента Владимира Путина, сообщил на заседании глава комиссии Алексей Цивилев. Депутат зачитал перечень предложений, сформулированных петербургскими парламентариями.

Так, авторы выступают за введение запрета управлять электровелосипедами и СИМ подросткам младше 16 лет. Как отмечается, сейчас это допускается для достигших 14-летия несовершеннолетних. Депутаты считают нужным поднять существующий порог для снижения аварийности на улицах.

Для владельцев СИМ и электровелосипедов хотят ввести обязательные регистрационные знаки. При этом для СИМ мощностью менее 250 Вт и скоростью менее 25 км/ч полагают достаточным введение упрощенной регистрации транспортных средств. Более мощные устройства предлагают регистрировать в Госавтоинспекции с выдачей стандартных номерных знаков.

Курьерам, использующим в работе СИМ и электровелосипеды, предлагают запретить движение по тротуарам. Курьерские службы при этом должны будут оборудовать устройства специальными опознавательными знаками и следить за их технической исправностью. Также парламентарии считают нужным ввести обязательное страхование для таких СИМ и электровелосипедов мощностью свыше 250 Вт.

В начале марта на сайте Кремля опубликовали поручение Путина проработать запрет движения СИМ по тротуарам. Само поручение появилось по итогам заседания Совета по правам человека, состоявшегося с участием президента в декабре 2025 года.

