Крупник предложил внести День ленинградского Парада Победы в список памятных дат

Лидер фракции "Единая Россия" в Законодательном собрании Павел Крупник предложил включить дату ленинградского Парада Победы, который состоялся 8 июля 1945 года, в перечень памятных дат России или причислить событие к списку Дней воинской славы, сообщила 8 мая Russia Today. По информации издания, Крупник обратился с соответствующим запросом к помощнику президента, председателю Российского военно-исторического общества Владимиру Мединскому.

"Прошу вас оценить целесообразность включения даты ленинградского Парада Победы 8 июля 1945 года в перечень памятных дат Российской Федерации либо закрепления за этим днем статуса Дня воинской славы", — приводит издание выдержку из обращения Крупника.

По мнению депутата, закрепление памятной даты в официальном перечне может способствовать развитию и воспитанию молодежи, а также будущих поколений. Крупник считает, что ленинградский Парад Победы является таким же значимым событием, как и парад, состоявшийся в Москве 24 июня 1945 года.

Первый военный парад в Ленинграде, приуроченный к Победе в Великой Отечественной войне, прошел на Дворцовой площади 8 июля 1945 года. Для проведения мероприятия на вход в город соорудили три триумфальные арки, через которые прошла колонна солдат, участвовавших в освобождении Ленинграда в период с 1941 по 1945 год.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру