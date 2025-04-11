Смольный задумался о допподдержке приоритетных туристических проектов

Комитет по инвестициям разработал проект закона Петербурга о дополнительных мерах поддержки инвестиционных проектов в сфере туризма, получивших статус приоритетных, обратил 11 апреля ЗАКС.Ру. Документ опубликован на сайте Смольного для прохождения антикоррупционной экспертизы.

Речь идет о предоставлении налоговых льгот приоритетным инвесторам при реализации их туристических проектов, а также о государственном сопровождении приоритетных туристских проектов. Под последними предлагается понимать инвестпроекты, реализуемые петербургскими организациями, занятыми в гостиничном бизнесе и в сфер детского или санаторно-курортного отдыха. Сами организации не должны находиться при этом в стадии реорганизации и не должны иметь задолженности по зарплате.

Инвестпроект должен реализовываться на земельном участке, принадлежащем инвестору. В результате работ планируется строительство или реконструкция объекта туристской или обслуживающей инфраструктуры с последующей его эксплуатацией. Итогом выполнения инвестпроекта должен стать "положительный экономический и социальный проект", говорится в проекте закона.

Решение о присвоении инвестору статуса приоритетного, как предполагается, будет выносить правительство Петербурга. Аналогичным образом будет приниматься решение о наделении приоритетным статусом туристических проектов. Срок действия статуса приоритетного турпроекта будет выдаваться на время его реализации, но не более чем на 10 лет с возможностью дополнительного продления.

Для контроля за выполнением проекта предусмотрено заключение соглашения между Смольным и инвестором. В документе прописывается обязанность последнего реализовать проект и, в частности, выплатить в бюджет города средства в случае прекращения приоритетного статуса по решению правительства Петербурга.

Напомним, в городе, в частности, планируется создание к 2030 году круглогодичного туристического кластера "Санкт-Петербург Марина" на берегу Финского залива в Горской. Для него в обновленных правилах землепользования и застройки приготовлена отдельная зона, рассказывала ранее глава комитета по градостроительству и архитектуре Юлия Киселева.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру