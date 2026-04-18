Собрание о референдуме по КРТ стартовало в гостинице "Москва"

Противники петербургского закона о комплексном развитии начали собрание инициативной группы по проведению референдума об отмене закона о КРТ, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Мероприятие стартовало 18 апреля в 12:50 в кинотеатре гостиницы "Москва". Рассчитанный на 398 человек зал к его началу был практически заполнен.

Участие в мероприятии приняли лидер петербургского отделения "Справедливой России" Надежда Тихонова, экс-депутат МО "Большая Охта" Манефа Королева, лидер "Центрального района за комфортную среду обитания" Ярослав Костров и другие петербуржцы. Собрание началось со вступительного слова активистки Татьяны Атанасовой, которая последовательно критикует закон о КРТ. Вслед за этим собравшимся показали на большом экране фильм на тему реновации в Петербурге.

В ходе собрания планируется поставить на голосование вопрос о проведении городского референдума об отмене двух законов Петербурга, позволяющих сносить хрущевки 1957-1970-х годов под новое строительство. Первый из них был принят летом 2022 года, но спустя несколько месяцев поставлен на паузу из-за недовольства горожан. Второй закон был принят в конце 2025 года, он уточнил положения о правилах включения домов в программу КРТ и о географии переселения жильцов демонтируемых домов. С начала 2026 года в Петербурге перестал действовать мораторий на закон о КРТ.

