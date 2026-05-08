Критики КРТ хотят оспорить в суде отказ Горизбиркома в проведении референдума

Инициативная группа противников закона о комплексном развитии территорий (КРТ) оспорила решение Петербургской избирательной комиссии об отказе в проведении референдума, рассказал 7 мая лидер "Центрального района за комфортную среду обитания" Ярослав Костров в своих соцсетях. По его словам, активисты обратились в Городской суд и прокуратуру. Ранее Горизбирком отклонил заявку на проведение референдума об отмене двух законов о КРТ из‑за выявленных нарушений в документах.

"Исковое заявление с требованием отменить незаконное решение избирательной комиссии об отказе в проведении референдума по КРТ подано. [...] Ждем, что скажут городские суд и прокуратура, когда увидят решение юристов избиркома", — написал Костров.

В середине апреля в кинотеатре гостиницы "Москва" прошло собрание инициативной группы, выступающей за проведение референдума. Через два дня активисты подали соответствующие документы в Горизбирком. Тогда инициативу поддержали 470 петербуржцев. Уже 30 апреля они получили отрицательное решение из-за неверно составленных документов и ошибок в указанных сведениях.

Закон о комплексном развитии территорий приняли депутаты Законодательного собрания Петербурга в 2022 году. Он предусматривал снос старых хрущевок 1957–1970‑х годов для строительства новой недвижимости вне зависимости от степени износа здания. Некоторые собственники квартир выступили против, опасаясь переселения из спальных районов в отдаленные участки города. В результате депутаты инициировали корректировку федерального закона о КРТ. Теперь для включения дома в программу требуется согласие жителей, а расселение ограничено муниципалитетом и смежными округами.

