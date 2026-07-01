Петербургские депутаты смягчили требования к содержанию собак-спасателей

Законодательное собрание приняло 1 июля в третьем чтении закон о смягчении требований к содержанию собак, используемых при проведении спасательных работ, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Поправки касаются животных, принадлежащих аттестованным добровольным спасателям.

Инициатива вносит изменения в законы Петербурга об административных правонарушениях и об установлении дополнительных требований к содержанию собак.

Сейчас владельцам животных грозят штрафы, в частности, за нарушение правил выгула питомцев и за оставление их без присмотра вне дома. В законодательстве установлены исключения для служебных собак, однако это не распространяется на животных, принадлежащих добровольным спасателям, участвующим в добровольных формированиях не из структуры МЧС. Исправить это призвана рассмотренная инициатива.

Законопроект поступил на рассмотрение ЗакСа в конце мая. Его авторами выступила группа депутатов от разных фракций. Норма, которую он корректирует, действует в Петербурге менее года.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру