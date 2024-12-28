Храм у Пискаревского кладбища построят до 2026 года

Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга выдал разрешение на строительство храма Воскресения Христова у Пискаревского мемориального кладбища. Здание разместится на участке северо-западнее пересечения проспекта Непокоренных и Амурской улицы, передает 28 декабря "Фонтанка".

Площадь храма составит 533 квадратных метра, а его высота достигнет почти 28 метров. Помимо храма в проект включены два корпуса дома причта площадью 221 и 219 квадратных метров.

Разрешение на строительство действует до конца 2026 года. Ранее, в сентябре 2024 года, комитет утвердил архитектурный облик комплекса. Проект реализует православная религиозная организация - приход храма Воскресения Христова.

Напомним, в строящемся храме на проспекте Художников вчера петербуржец разлил горючую жидкость. Он объяснил свои действия недовольством качеством строительных работ. Поджог, по его словам, он совершить не пытался.

фото: ЗАКС.Ру