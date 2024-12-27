На проспекте Художников петербуржец разлил горючую жидкость в строящемся храме

В Петербурге полицейские задержали мужчину, разлившего горючую жидкость в строящемся храме, об этом 27 декабря сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел в среду, 25 декабря, в Выборгском районе города, о чём сообщили в местную полицию. По информации правоохранительных органов, неизвестный мужчина вошёл в помещение строящегося храма на проспекте Художников, устроил скандал и вылил бутылку с маслянистой жидкостью на постройку.

На место происшествия прибыл наряд полиции. Злоумышленником оказался 58-летний местный житель, ранее судимый. Мужчина объяснил свои действия недовольством качеством строительных работ. Поджог, по его словам, он совершить не пытался.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (ст. 213 УК РФ). В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

Напомним, что на проспекте Большевиков в Петербурге неизвестный кинул "коктейль Молотова" в витрину отделения почты. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о террористическом акте (ст. 205 УК РФ).

Фото: ЗАКС.Ру