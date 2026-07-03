По делу о мошенничестве арестован экс-командующий корпусом ЛВО Дембицкий

Бывший командующий 44-м армейским корпусом Ленинградского военного округа генерал-майор Александр Дембицкий арестован на два месяца по подозрению в мошенничестве, сообщил 3 июля РБК со ссылкой на собственные источники. Решение вынес 235-й гарнизонный военный суд. Следователи утверждают, что фигурант участвовал в мошеннической схеме с выплатами военнослужащим из ЧВК "Ястреб". Пострадавшими якобы стали 89 человек.

В ходе предварительного расследования дела опросили 800 человек. На допросе Дембицкий вину не признал, пишет издание. Детали вменяемой генерал-майору мошеннической схемы не раскрываются.

Адвокаты просили учесть достижения Дембицкого на службе и избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Однако суд отправил фигуранта в СИЗО. Жалобу адвокатов на арест военнослужащего рассмотрит 2-й Западный окружной военный суд.

В 2025 году основателя ЧВК "Ястреб" Алексея Марущенко арестовали в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве. Его также обвиняют в вымогательствах и незаконном обороте оружия и взрывчатки.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру