Бюджет Петербурга получил к июлю почти половину от запланированной суммы

В период с января по конец июня 2026 года в бюджет Петербурга поступило 684,7 млрд рублей, сообщил 3 июля вице-губернатор Алексей Корабельников. Это соответствует 46,8% от годового плана. Расходы бюджета составили 698,2 млрд рублей, или же 42,3% от запланированного значения.

По сравнению с аналогичным периодом темп роста поступлений в бюджет составил 108,9%. Собственные доходы казны составили 667 млрд рублей.

Больше всего бюджету принесли поступления по налогу на доходы физических лиц. За полгода поступления от него составили 279,4 млрд рублей. Поступления по налогу на прибыль организаций составили 192,4 млрд рублей. Доходы от специальных налоговых режимов для малого бизнеса обогатили казну на 65,7 млрд рублей, поступления по имущественным налогам — 53,8 млрд, по акцизам — 23 млрд рублей.

Напомним, за первые пять месяцев поступления в бюджет Петербурга составили 585,1 млрд рублей. За этот же период казна потратила 562,8 млрд.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру