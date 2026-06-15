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Новости 15 июня 2026, 13:50

Суд эвакуировали за час до заседания по делу Раховой

фото ЗакС политика Суд эвакуировали за час до заседания по делу Раховой

Посетителей Калининского районного суда Петербурга эвакуировали днем 15 июня, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Сегодня здесь должно состояться заседание по уголовному делу в отношении депутата Законодательного собрания Елены Раховой. Ей и трем сотрудникам школы № 619 вменяют фиктивное трудоустройство "мертвых душ".

Посетителей и работников Калининского суда попросили пройти на улицу примерно в 12:30. Заседание по делу Раховой запланировано на 14:00. Некоторые участники процесса уже прибыли к зданию на Бобруйской улице.

Также из-за сообщений о минировании эвакуировали Пушкинский, Смольнинский и Московский районные суды, сообщила ЗАКС.Ру глава объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

На прошлой неделе рассылке о минировании подверглись шесть судов. Поводом также стали сообщения о якобы заложенной взрывчатке. 

Обновление: В 13:55 участников процесса начали приглашать в здание суда.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Рахова Елена Алексеевна 






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