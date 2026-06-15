Суд эвакуировали за час до заседания по делу Раховой

Посетителей Калининского районного суда Петербурга эвакуировали днем 15 июня, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Сегодня здесь должно состояться заседание по уголовному делу в отношении депутата Законодательного собрания Елены Раховой. Ей и трем сотрудникам школы № 619 вменяют фиктивное трудоустройство "мертвых душ".

Посетителей и работников Калининского суда попросили пройти на улицу примерно в 12:30. Заседание по делу Раховой запланировано на 14:00. Некоторые участники процесса уже прибыли к зданию на Бобруйской улице.

Также из-за сообщений о минировании эвакуировали Пушкинский, Смольнинский и Московский районные суды, сообщила ЗАКС.Ру глава объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

На прошлой неделе рассылке о минировании подверглись шесть судов. Поводом также стали сообщения о якобы заложенной взрывчатке.

Обновление: В 13:55 участников процесса начали приглашать в здание суда.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру